Le rubano fuori da chiesa, nelle rastrelliere della città, nei garage e persino sotto le finestre di case. Il nuovo oggetto del desiderio dei predatori sono le biciclette. Sono passati decenni dal film di Antonio De Sica, ma il furto delle due ruote non è passato di moda. A farne le spese questa volta è una nota pensionata, volontaria e leghista di ferro, Rosangela Giorgetti.

Le rubano la bici sotto le finestre di casa

Quella di Giorgetti era una bicicletta speciale, con i simboli della Padania. «L’avevo da tanti anni, non aveva un grande valore economico, ma per me era tutto: era il mio prezioso mezzo di locomozione. Mi serviva per spostarmi con facilità in città», ricorda la pensionata ricercando la sua bici disperatamente per la città. «E’ incredibile me l’hanno rubata entrando nella mia proprietà in via Mameli. Lunedì mattina l’avevo usata per andare dal panettiere e poi l’ho lasciata in cortile. Qualcuno è entrato e nonostante il cane è riuscito a rubarmela», commenta amareggiata. Si tratta di un modello classico da donna di colore grigio «con i simboli della Lega e con un cestino senza una vite all’interno del quale tenevo una borsetta gialla», ricorda con dovizia di particolari, sperando di ritrovarla.

Ha denunciato il furto ai carabinieri

«Ho presentato denuncia ai carabinieri, ma continuo a cercarla. Lunedì, strana coincidenza, prima del furto avevo intravisto una bici gialla come quelle del servizio noleggio bike sharing di Varese», sottolinea la pensionata.

Derubato anche un 60enne tradatese in stazione

E sempre alla tenenza di Tradate un altro concittadino di 60 anni il 6 aprile era rimasto a piedi. Aveva lasciato la sua due ruote al posteggio della stazione e alle 13 quando è tornato per riprenderla non c’era più. Purtroppo non è la prima volta. Al parcheggio della stazione spesso vengono denunciati furti di due ruote.