Legnano piange Vittorio Pino. Colpito da un male incurabile, è mancato venerdì 5 gennaio, all’Ospedale di Legnano. Deus ex machina del Legnano Baseball e Softball era nato nel 1941 ed è stato Presidente del Legnano dal 1960.

I traguardi

Nel softball ha raggiunto traguardi importantissimo sia a livello nazionale, con lo scudetto 2007 e 4 Coppe Italia (2006, 2007, 2008 e 2015) sia internazionale, con la Coppa Campioni 2008 e la Coppa Coppe 2007. Uomo di grande impegno anche extra sportivo, in politica e nel sociale così come sul lavoro, con incarichi di responsabilità all’interno di un primario Gruppo bancario, ha fatto dell’impianto ‘Peppino Colombo’ un gioiello capace di ospitare eventi di softball di alto livello.

Il Presidente Federale Andrea Marcon lo ricorda

“Perdo un amico con il quale ho condiviso tanto sui campi. Lo avevo incontrato anche di recente constatando come non avesse perso nulla dello spirito combattivo che lo ha sempre contraddistinto. Il softball e il movimento perdono una personalità che ha sempre saputo condividere con tutti la sua passione smisurata per il gioco. A nome dei Consiglieri, degli operatori, dello staff federale e di tutte le donne e gli uomini del baseball e del softball italiani stringo in un commosso abbraccio di cordoglio la famiglia e gli amici”.

Il ricordo dell’Amministrazione comunale

“Legnano piange la scomparsa di Vittorio Pino figura di assoluto rilievo nel panorama sportivo cittadino. Resteranno nella memoria di quanti lo hanno conosciuto lo straordinario impegno, la profonda passione e la grande determinazione con cui, da Presidente fino all’ultimo del Baseball Soft Club, ha contribuito alla diffusione di questo sport, formando atlete e atleti che sono arrivati ai vertici delle competizioni nazionali e internazionali. L’Amministrazione Comunale tutta partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia”.

Le esequie

I funerali si svolgeranno lunedì 8, alle 10.30, alla chiesa dei Frati.