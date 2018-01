Lions club Saronno Host, del Teatro e Insubria insieme per la iniziativa.

Lions club alla Mensa di Betania

Quest’anno i tre Lions Club di Saronno, Host, del Teatro e Saronno Insubria, hanno deciso di organizzare un pranzo di inizio anno per le persone bisognose. Per chi per necessità usufruisce quotidianamente della mensa dei poveri saronnese. La mensa di Betania è nata a Saronno nel 2000. E’ gestita da volontari che tutti i giorni feriali offrono, a quasi un centinaio di persone, un pasto caldo. In genere recuperato dalle mense scolastiche e, quando non sufficienti, acquistato da imprese di ristorazione aziendale a prezzi agevolati.

L’iniziativa domani a Casa di Marta

I soci dei tre Lions Club saronnesi si mettono in gioco in prima persona. Grazie alla possibilità di utilizzare la cucina della Casa di Marta, struttura in cui è inserita la Mensa di Betania. Grazie al supporto di esercizi commerciali che hanno contribuito donando generi alimentari e materiale vario monouso. Quindi provvederanno sia alla realizzazione di un sostanzioso menù a base di carne e di pesce, sia alla gestione completa dell’iniziativa occupandosi dell’allestimento della sala, del servizio a tavola e delle pulizie finali. Questa iniziativa è stata organizzata per riuscire a dare un momento di serenità a tutte queste persone che quotidianamente devono affrontare difficoltà sociali. Festeggiando con loro l’inizio di un nuovo anno.