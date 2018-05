Lo sfogo della maestra accusata di maltrattamenti

Una lettera per fare chiarezza e per spiegare le vicende che l’hanno portata al processo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini durante l’anno scolastico 2015-2016. E’ quanto ha scelto di fare l’insegnante al centro della vicenda, decidendo di rivolgersi al nostro giornale per rispondere a quanto pubblicato negli articoli in cui erano stati portati a conoscenza i fatti. Il testo completo in esclusiva su La Settimana di Saronno in edicola da oggi, 11 maggio.

Difesa e contrattacco

La maestra, oggi non più in servizio a Solbiate Olona, nella sua testimonianza ha spiegato la situazione vissuta in quell’anno scolastico con dettagli e particolari inediti, difendendosi dalle accuse e contrattaccando, smentendo in modo categorico di essersi resa colpevole di maltrattamenti, tesi che sarà il Giudice a confermare o confutare il 19 giugno, data del processo, dopo che il 27 febbraio scorso la docente era stata ascoltata nell’udienza preliminare. Servizio completo su La Settimana di Saronno.