Un premio di consolazione della Lotteria Italia venduto a Cerchiate

La Dea Bendata bacia la Lombardia

La Dea Bendata ha baciato Milano e la Lombardia: la Lotteria Italia nel 2018 ha portato una pioggia di euro sulla regione. E’ stato venduto a Milano in un bar tabacchi della stazione di Domodossola il biglietto del secondo premio da 2,5 milioni di euro: si tratta del tagliando P 245714.

Ventimila euro vinti nella notte dell’Epifania a Cerchiate di Pero

Uno dei tagliandi vincenti venduti in lombardia il numero A 427193 che si è aggiudicato 20mila euro è stato venduto al Bar tabacchi Buscemi, di piazza Roma, nella frazione perese di Cerchiate.

Come riscattare il premio

Centottanta giorni,ovvero sei mesi, è il lasso di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti, utile per reclamare i premi della Lotteria Italia. I vincitori debbono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.