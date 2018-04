Giovane mamma muore a 32 anni, strazio infinito a Rho per Lucia Lari.

L’ultimo saluto ad una giovane mamma

E’ in corso in questi minuti il funerale nella basilica San Vittore a Rho di Lucia Lari, la mamma di 32 anni scomparsa prematuramente, . Il sagrato della chiesa è gremito di gente. Molti anche i cittadini lecchesi giunti per darle l’ultimo saluto.

Il dramma: mamma muore a 32 anni

Rho e Lecco piangono una giovane donna, una professionista, una mamma. Lucia Lari, 32 anni, madre di due bimbe piccole, si è spenta a Rho. Lì si era trasferita dopo il matrimonio con il marito Lorenzo. Nata e cresciuta a Lecco in una famiglia molto nota, Lucia aveva trasformato il suo amore per la natura e per gli animali in un lavoro diventando quindi veterinaria.

La malattia

Coraggiosa,solare, aggrappata alla vita con le unghie e con i denti, la giovane donna ha lottato contro il male che le era stato diagnosticato lo scorso anno. Fino all’ultimo, forte anche della sua fede, ha combattuto per veder crescere le sue due più grandi gioie, le sue piccole di due e un anno.

