L’addio lunedì ad Anna Grazia, travolta e uccisa sette giorni fa

A sette giorni di distanza dal tragico incidente, la comunità lunedì mattina alle 11 darà l’ultimo saluto ad Anna Grazia Pigionatti di 78 anni. Una persona molto conosciuta e stimata in paese anche per l’attività di famiglia. Era stata sua madre a fondare il bar Lucia, oggi “Black & White”( e sede dell’Juventus Club) in via Manzoni. Attività oggi gestita dal nipote Lino La Mantia, che aveva ereditato la passione per caffè e cappucci proprio dalla madre. “Questo bar era la sua seconda casa e abitando poco lontano vi passava molte ore anche con le amiche con le quali ogni mattina, dopo la funzione in chiesa, si intratteneva in lunghe chiacchierate”, racconta il figlio provato dalla tragica perdita.

Donna cortese, solare e molto religiosa

Tutti la ricordano come una donna elegante, cortese e dalla fede granitica. “Era il fulcro della sua compagnia, perché Anna era sempre sorridente, gentile e pronta a fornire aiuto dove ve ne fosse bisogno”. Sono in molti a ricordarla anche dietro il bancone a servire con la sua inguaribile affabilità la clientela. “Con il suo indimenticabile sorriso voglio ricordarmela”, conclude il figlio.

Travolta e uccisa in via Manzoni

Lunedì scorso verso le 17.30 stava andando a giocare a Lotto alla ricevitoria il Cafferino. Mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali (saranno le indagini dei carabinieri ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente) è stata colpita da una Fiat Panda diretta verso Tradate. L’automobilista l’ha trascinata per diversi metri ed è stato il titolare del Cafferino Massimo Malaguti a fermarlo. Sono intervenuti subito i mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco, perché la donna era incastrata sotto l’auto ed è stato necessario alzarla per liberarla. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. I sanitari hanno tentato di rianimarla, ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il trasferimento in ospedale. Ad assistere alla tragica scena anche il figlio, avvertito dal collega barista dell’incidente.

Arrestato l’automobilista, guidava alticcio e senza patente

A travolgere e uccidere Pigionatti un concittadino di 75 anni che avrebbe superato il limite alcolemico e non aveva la patente, perché revocata dagli agenti della Polizia locale di Tradate che l’avevano pizzicato nel 2016 con la patente sospesa (per guida ubriaco). L’uomo oggi è agli arresti domiciliari. La salma di Anna Grazia è stata composta all’obitorio e venerdì è stata sottoposta all’autopsia.