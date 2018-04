Motta Visconti in lutto: nella notte tra sabato 31 e domenica 1° aprile è morto l’assessore alla Cultura Giovanni Bertolazzi.

Fu anche sindaco

Bertolazzi, classe 1956, vanta anche un’esperienza da sindaco di Motta dal 1998 al 2002. Era anche insegnante alla scuola elementare di Bubbiano. Dalle prime informazioni sarebbe morto a causa di un malore improvviso.

“Un caro collega di lavoro e di Amministrazione – commenta la collega Candida Passolungo -. Esuberante, brillante, passionale in tutte le cose che affrontava nel lavoro e nella vita. Sempre in pista a darsi da fare per la comunità”.

I funerali martedì mattina alle 10 a Motta Visconti.