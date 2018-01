Lutto a Gerenzano, due sorelle sono morte a pochi giorni di distanza.

Due sorelle unite nella vita e anche nella morte. Il cuore di Lidia Clerici, 90 anni e da sempre residente in paese, non ha retto al dolore per la perdita della sorella minore, Luigia, 88 anni, e così, a pochi giorni una dall’altra, le due donne si sono riunite. La maggiore è scomparsa martedì, mentre Luigia è mancata la sera del 29 dicembre.

Un dolore troppo grande

Un dolore troppo grande da sopportare per Lidia che si trovava ricoverata in ospedale per la frattura di una gamba, ma che era ormai in via di dimissioni. Purtroppo la notizia della morte della sorella è stata un dolore talmente profondo da causarle un grave malore. Tra loro sin da bambine c’era un affetto profondo che non le ha mai divise, nonostante da molti anni l’88enne vivesse a Laveno Mombello, dove si era trasferita, ancora ragazza, per sposarsi e costruire la propria famiglia. Ogni volta che ne aveva la possibilità però tornava a Gerenzano per riabbracciare Lidia e la terza sorella.