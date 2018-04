Lutto a Ossona per Cinzia Ferrario: era una ragazza splendida nella sua semplicità e disponibile con tutti.

Lutto a Ossona

La città si stringe attorno alla famiglia Ferrario. Cinzia, classe 1977 e storica dipendente comunale, è morta improvvisamente nel tardo pomeriggio di giovedì 26 aprile per una crisi respiratoria mentre si trovava in ambulatorio proprio per una visita medica. Al momento si trovava con i genitori che hanno dato l’allarme. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione con Dae effettuati dalla Polizia locale accorsa sul posto assieme ai sanitari e all’elisoccorso. Una ragazza splendida nella sua semplicità. Disponibile con tutti.