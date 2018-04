A Cairate i pompieri sono intervenuti in aiuto di una madre che, alla mancata risposta del figlio chiuso in casa, si è allarmata.

Madre chiama i pompieri perché il figlio in casa non risponde

In via Garibaldi a Bolladello intorno alle 18.00 di oggi, sabato 14 aprile, sono intervenuti i pompieri. Una mamma era rimasta fuori casa e il figlio, chiuso all’interno dell’appartamento, non rispondeva né al citofono né alle chiamate.

Arrivati I pompieri hanno rotto il vetro della finestra al primo piano e sono entrati. Nulla di grave per fortuna: il ragazzo stava semplicemente dormendo