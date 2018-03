I soccorritori sono intervenuti nella notte tra sabato 24 e domenica 25 a Saronno e Magenta per due malori, mentre a Paderno Dugnano per un incidente stradale.

Malore a Magenta

In via Primo maggio un ragazzo di 19 anni si è sentito male. Alle 3.15 i presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce bianca di Magenta, che ha trasportato il giovane all’ospedale cittadino in codice giallo.

Malore a Saronno

Pochi minuti dopo mezzanotte, un uomo di 66 anni ha avuto un malore in piazza Luigi Cadorna. Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Saronno, che ha trasportato il 66enne al nosocomio di piazzale Borella. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse critiche.

Incidente a Paderno Dugnano

Poco prima delle 3.30 a Paderno Dugnano, due auto si sono scontrate in via Toscanini, all’altezza del civico 21. Sono rimasti coinvolti un ragazzo e una ragazza, entrambi di 20 anni. I giovani sono stati trasportati dalla Croce rossa di Novara all’ospedale di Desio, fortunatamente non in gravi condizioni.