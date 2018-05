Malore al bar, grave un uomo di 69 anni.

Malore in un bar di Lainate

Allarme in un bar di Lainate per un 69enne colto da malore. E’ successo nella mattinata di sabato 5 maggio. Erano passate da poco le 11 quando un 69enne che si trovava in un caffè di viale Rimembranze si è accasciato a terra. Immediata è partita la chiamata al 118 che ha inviato sul posto ambulanza e automedica.

Corsa al Niguarda in codice giallo

Intervenuti in codice rosso, i soccorritori della Misericordia di Arese e i colleghi dell’automedica hanno capito subito che A.B., 69 anni, era stato colto da arresto cardiocircolatorio. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale milanese di Niguarda. Sul posto anche la Polizia locale di Legnano. Le operazioni di soccorso si sono svolte sotto gli occhi di decine di passanti preoccupati.