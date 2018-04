Malore alla guida, 64enne sbatte contro un cartello e finisce fuori strada.

Malore alla guida a Cuggiono

Spettacolare incidente a Cuggiono, nella via Somma Francesco all’altezza del numero 48. Una Smart scura, guidata da un uomo di 64 anni e diretta verso la Boffalora-Malpensa, è uscita fuori strada. E’ inizialmente andata a sbattere contro un cartello segnaletico verticale posto al bordo destro della strada. Nonostante ciò il mezzo è riuscito a rimanere per qualche metro in carreggiata. Poi ha invaso il senso di marcia opposto finendo la sua corsa per inerzia nel campo a lato della strada. Alla base un malore. E’ successo nel tardo pomeriggio di venerdì 6 aprile.

Sul posto anche l’elisoccorso

Allertati l’eslisoccorso e i santiari della Croce bianca di Magenta che hanno trasferito il malcapitato in ospedale per accertamenti. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Accanto al sedile del guidatore sono state rinvenute delle siringhe usate a fini medici. Forse le stesse usate dal 64enne per iniettarsi farmaci salvavita. Sul posto anche la Polizia locale.