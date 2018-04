Malore in fiera San Marco per un’anziana donna.

Malore in fiera San Marco

Malore in fiera San Marco oggi, mercoledì 25 aprile poco dopo le 17. Un’anziana donna, forse a causa del caldo, ha avuto un mancamento. Si trovava tra l’ingresso del parco Ghiotti e la rotonda di via Battisti quando è stata inizialmente soccorsa da una donna. Sul luogo i sanitari della Croce Bianca delegazione di Mesero che l’hanno stabilizzata e messo la mascherina dell’ossigeno. La malcapitata è stata trasferita in codice verde all’ospedale Fornaroli di Magenta.