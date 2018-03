Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 marzo i soccorritori sono intervenuti a Parabiago, Legnano e Abbiategrasso.

Malore in codice giallo

All’1.00 a Legnano, in via per Castellanza, una persona di 50 anni ha accusato un malore. Immediato l’intervento della Croce Rossa di Legnano che dopo i primi soccorsi ha trasportato il soggetto in codice giallo all’ospedale di Castellanza.

Caduta al suolo in un impianto sportivo

A Parabiago, alle 21.44, in via Milano, una ragazza di 21 anni è caduta al suolo. La Croce Rossa di Legnano ha soccorsa la giovane e poi l’ha trasportata all’ospedale legnanese per accertamenti aggiuntivi.

Intossicazione etilica

Un ragazzo di 32 anni è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Buscate per intossicazione etilica. L’ambulanza è giunta ad Abbiategrasso, in via Carlo Goldoni, qualche minuto prima delle 3.00. Il giovane non essendo in condizioni gravi non è stato trasportato in alcun nosocomio.