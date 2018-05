Paura nel pomeriggio di martedì 1° maggio sui campi da tennis di via degli Orti per un 58enne.

Malore sul campo da tennis

Attorno alle 16.30 un uomo si è sentito male al centro sportivo di Pontenuovo di Magenta mentre giocava a tennis. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’elisoccorso, l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta in codice rosso. Dopo i primi soccorsi, la situazione si è rivelata meno grave del previsto e l’uomo è stato portato in ospedale con l’ambulanza in codice giallo.