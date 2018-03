Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 marzo i soccorritori sono stati chiamati per diversi interventi, quattro dei quali malori finiti in codice giallo.

Tre malori in codice giallo

Il primo malore che si è conclusa con un codice giallo è avvenuto alle 21.06 a Saronno, in via Sevesi. La donna di 53 anni è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Saronno e poi trasportata all’ospedale di Saronno. Stessa cosa per una ragazza di 20, soccorsa lei per un malore alle 21.19 a Garbagnate Milanese in viale 1 maggio dall’ambulanza di Garbagnate e poi trasportata all’ospedale di Rho. Alle 21.30 ad Arese, in via Luraghi, anche un ragazzo di 26 anni si è sentito male. I soccorritori l’hanno poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Rho.

Un altro malore si è verificato a Tradate, nei pressi della ferrovia in piazza stazione, introno alle 20.04. Nulla di grave per il 33enne soccorso dalla Croce Rossa di Varese che l’ha trasportato solo per controlli aggiuntivi e non perché era in pericolo di vita all’ospedale di Tradate.

Intossicazione etilica finita in giallo

Poco prima delle 22.30 l’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta in viale delle ferrovie a Rho per prestare cure ad un 34enne dopo un’intossicazione etilica. L’uomo è poi stato trasportato all’ospedale di Rho in codice giallo.

Caduta al suolo in un impianto sportivo

Un uomo di 64 anni è caduto in un impianto sportivo in viale Gorizia a Legnano intorno alle 21.44. Sul posto sono è accorsa l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Castellanza per accertamenti aggiuntivi.