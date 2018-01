Malore in strada, paura per un uomo.

Malore in strada a Motta Visconti

Mattinata di paura per un malore in strada in paese.

Tutto è successo intorno alle 10. Un 55enne si trovava in via Mulini quando è crollato a terra. Chi ha assistito alla scena ha subito chiesto aiuto. Le condizioni dell’uomo sembravano gravissime.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è intervenuta l’ambulanza del 118 e nelle vicinanze è atterrato anche l’elisoccorso arrivato da Milano. E’ stato su quest’ultimo mezzo che è stato caricato il 55enne, poi portato all’ospedale di Rozzano in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale.