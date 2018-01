Si sente male per strada e viene trasportato al San Carlo in codice rosso. Paura per un 55enne novatese, intorno alle 12.30, in via Amendola a Novate Milanese.

Malore per strada: i fatti

E’ scattato all’ora di pranzo l’allarme per un passante che si è accasciato al suolo in via Amendola, destando subito preoccupazione. La chiamata al 118 ha fatto scattare il codice giallo, ma, giunti sul posto i paramedici della Sos Novate hanno ravvisato una situazione più preoccupante. Sul posto anche l’automedica.

Trasportato in ospedale

Dopo aver pestato i primi soccorsi, si è preferito trasportare l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Milanese San Carlo dove i medici stanno cercando di chiarire le cause del malore.