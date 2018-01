Malore in Vincenziana durante un allontanamento. E’ successo nella mattinata di martedì 9 gennaio nel Centro di accoglienza di via Casati, dove si è data esecuzione ad un ordine di allontanamento.

Spiegamento di forze

Sul posto una amcchina e una camionetta dei carabinieri, ma anche un’ambulanza per soccorrere un giovane di 22 anni che ha accusato un lieve malore. I paramedici, intervenuti prima delle 10, lo hannoa ccompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice verde.

Tre malori in poche ore

Nella mattinata del 9 gennaio, tre malore in poche ore: alle 8.20 una 61enne in piazza fratelli Cervi, portata al Fornaroli in verde, alle 8.50 un 72enne ha accusato un problema fisico in un impianto lavorativo di via Marco Polo. Giunta l’ambulanza non si è reso necessario il trasporto al nosocomio.