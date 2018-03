Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo i soccorritori sono intervenuti diverse volte. Tre degli interventi nei seggi per le elezioni regionali 2018.

Malori ai seggi

Tre i malori nella serata che si sono verificati ai seggi. Il primo si è verificato alle 20.40 a Parabiago nel seggio della scuola di via quattro novembre. Un 32enne è stato soccorso per malore dall’ambulanza di Rho Soccorso. Non essendo grave i soccorritori hanno convenuto di non doverlo trasportare in ospedale. Il secondo malore è avvenuto in via Matteotti a Settimo Milanese, alle 22.10. Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso dalla Croce Bianca di Sedriano e trasportato in codice giallo al nosocomio di Rho. Sempre a Settimo è avvenuto il terzo malore in via Buozzi. Questa volta ad accusare il medico acuto è stata un 33enne che è poi stata trasportata all’ospedale di Rho per accertamenti.

Pericoloso incidente sulla A4

Sulla A4, Torino Venezia, sul tratto tra Arluno e Rho, due auto si sono scontrate. Coinvolte tre persone: una 49enne e due uomini di 51 e 24 anni. Sul posto le ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e i volontari di Arluno che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Rozzano e San Carlo di Milano.

Incidente a Solaro

Due auto si sono scontrate a Solaro in via Pertini alle 21.57. Coinvolte quattro persone: una ragazza di 15 anni, un uomo di 60 anni e due ragazzi di 17 e 20 anni. I soccorritori hanno trasportato i feriti negli ospedali di Garbagnate e Saronno.