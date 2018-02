Malori, incidenti e una brutta caduta dalle scale: una notte intensa per i soccorritori del 118.

Malori a raffica

Tante le ambulanze intervenute stanotte per soccorrere persone colte da malore, ma fortunatamente in tutti i casi le condizioni dei pazienti si sono rivelate non preoccupanti. E’ successo a Pero sulla statale del Sempione dove a sentirsi male è stato un uomo di 53 anni; a Castiglione Olona in via 24 Maggio dov’è stato soccorso e trasportato in ospedale un 58enne; e a Lomazzo in piazza della Stazione dove i sanitari si sono presi cura di un 38enne.

A Magenta un’intossicazione etilica

In viale Piemonte a Magenta un 29enne è stato soccorso per intossicazione etilica.

Autoscontro ad Arese

Incidente in codice giallo ad Arese: erano da poco passate le 23.30 quando due automobili si sono scontrate all’altezza del civico 37 di via Gramsci. Sul posto, per soccorrere le due persone coinvolte (un giovane di 23 anni e un uomo di 54), sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Arese. Uno dei due automobilisti è stato portato all’ospedale di Garbagnate.

Caduta dalle scale ad Arconate

Paura ad Arconate, infine, per un’anziana caduta dalle scale. L’infortunio alle 23.36 in via Vergine Beata. La vittima, una donna di 78 anni, è stata soccorsa in codice giallo da un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate che l’ha condotta all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni tuttavia non desterebbero preoccupazione, tanto che il mezzo è arrivato in ospedale in codice verde.