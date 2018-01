I soccorritori sono stati chiamati per tre interventi nella notte tra lunedì 1 gennaio e martedì 2 gennaio: due malori e una cauta.

Due malori nella notte

Il primo malore si è verificato alle 20.28 ad Abbiategrasso in via Brodolini. Una ragazza di 26 anni ha richiesto l’intervento della Croce Azzurra di Abbiategrasso. I soccorritori hanno poi ritenuto necessario trasportarla all’ospedale di Magenta per ulteriori accertamenti. Il secondo si è verificato cinque minuti dopo la mezzanotte. Un 16enne si è sentito male in via Tagliamento a Cislago. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Saronno che ha trasportato il giovane al nosocomio di Saronno.

Una caduta al suolo

Alle 5.19 di martedì 2 gennaio, in via Roma a Nerviano, un 51enne è caduto al suolo. Subito sul posto la Croce Rossa di Legnano che ha deciso, dopo i primi accertamenti, di trasportare l’uomo all’ospedale di Legnano.