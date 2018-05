Quattro gli interventi nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 aprile.

Due malori

Due i malori verificatisi nella notte tra Arese e Cerro Maggiore. Il primo è avvenuto intorno alle 21.10 in via Luraghi e ha coinvolto una giovane di 23 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Arese che ha trasportato la ragazza all’ospedale di Garbagnate Milanese. Il secondo è avvenuto in via San Bartolomeo alle 22.30. A soccorrere una donna di 55 anni è stata la Croce Rossa di Legnano che l’ha poi trasportata al nosocomio di Castellanza per accertamenti.

Investimento pedonale

In via Lainate a Rho, alle 20.45 circa, una 70enne è stata investita. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Rho Soccorso che ha trasportato la donna all’ospedale cittadino per accertamenti aggiuntivi.

Incidente tra un’auto e una moto

Scontro in via Clerici a Marcallo con Casino dieci minuti prima delle 21.00 tra un’auto e una moto. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Magenta che ha trasportato un 35enne all’ospedale di Magenta.