Maltrattamenti all’asilo: come riporta GiornalediMonza.it, una maestra è stata arrestata a Varedo, in Brianza. Dalle indagini avrebbe portato i bambini a vivere in una condizione di “timore, sottomissione e continua costrizione”.

Maltrattamenti all’asilo

Schiaffi, botte e minacce che avrebbero portato i bambini, tutti di età compresa tra i 4 e i 6 anni, a vivere in classe in una condizione di “timore, sottomissione e continua costrizione”. L’insegnante, una maestra italiana che insegna in una scuola di Varedo, è finita agli arresti domiciliari.

Ecco il video diffuso poco fa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano che documenta le percosse in classe:

TUTTI I DETTAGLI E GLI AGGIORNAMENTI SU GIORNALEDIMONZA.IT