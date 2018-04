Nella mattinata di domenica 8 aprile i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Rho hanno tratto in arresto a Cesate un italiano 44enne, nullafacente, pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Maltrattava la moglie davanti ai figli

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Rho hanno arrestato un 44enne a Cesate dopo l’ennesima lite domestica con la moglie, 38enne casalinga, in presenza dei tre figli minorenni. La donna era stata percossa con violenti schiaffi e pugni. La 38enne, riuscita a sottrarsi alle violenze, ha chiamato il numero di emergenza. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo è stato fermato. La donna è stata trasportata all’ospedale San Carlo di Milano dove le è stato riscontrato un trauma policontusivo e dimessa con una prognosi di 7 giorni. L’uomo è stato poi condotto al carcere milanese di San Vittore.