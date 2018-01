Fa manovra e finisce contro un negozio.

Stava facendo manovra con l’auto ma è finito nella vetrina di un negozio di mobili. E’ successo in via Lombardia poco fa a Saronno. Secondo quanto ricostruito il conducente del veicolo stava facendo manovra quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro la vetrina di un negozio di mobili. L’auto ha sfondato la vetrata del mobilificio invadendo parte del negozio. Subito è stato dato l’allarme e messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è stata anche inviata una pattuglia della Polizia locale di Saronno per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Il conducente è rimasto illeso.