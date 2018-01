Emergenza in una scuola a Melegnano per sospetto odore di gas.

Emergenza a Melegnano

Intorno alle 15.39 a Melegnano, nella scuola di via Lazio, sono stati allertati i soccorritori per un sospetto odore di gas. Al momento è in corso l’ evacuazione della struttura con 270 bambini. Sul posto elisoccorso, due ambulanze e autoinfermieristica per la valutazione della gravità dell’evento.