Incidente in via Tasso.

Auto distrutte nell’incidente

Paura per un incidente in via Tasso a Canegrate. Due le donne finite in ospedale. E’ accaduto oggi, martedì 15 maggio, poco prima delle 13.30. A scontrarsi sono state due vetture, un Suzuky e una Panda, all’incrocio con la via San Giovanni Bosco, di fronte alla ditta Sitem. L’impatto è stato molto violento.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata la Croce Bianca di Legnano, insieme a loro la Polizia locale e i vigili del fuoco di Legnano. Le due donne, una di 43 e l’altra di 56 anni, sono state portate al pronto soccorso di Legnano in codice verde.

LE FOTO: