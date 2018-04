Notte movimentata per i soccoritori del 118.

Maxi incidente sulla bretella per Malpensa

Maxi incidente sulla bretella per Malpensa, nel tratto tra Cassano Magnago e Busto Arsizio. L’incidente stradale si è verificato subito dopo la mezzanotte. Coinvolte 4 persone: due ragazzi di 24 anni, una ragazza di 21 e uno di 19. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Varese e i vigili del fuoco di Varese, un’ambulanza e un’auto medica. Infine i mezzi di soccorso sono rientrati in ospedale a Legnano, rispettivamente in codice giallo e verde.