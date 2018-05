Come riportato su Settegiorni Bollate Garbagnate e Settegiorni Legnano Altomilanese in edicola da venerdì 4 maggio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano hanno smantellato una delle batterie di spacciatori i cocaina e marijuana scoperte con l’indagine “The Hole”. Questa ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari per spaccio.

Smantella base di spaccio a Bollate

L’operazione ha portato alla scoperta del luogo prescelto per lo scambio di soldi e droga: via Turati 40 a Bollate. Questa zona è stata soprannominata “Vele” per la somiglianza con i casermoni napoletani. E qui lo scenario si sposta alla Milano by night. Lo spaccio si basava su una consistenti rete di clienti tra cui anche personaggi del mondo dello spettacolo. I pusher consegnavano ovunque in città. C’era anche una modella italo-brasiliana già nota grazie all'”Isola dei Famosi”. Le dosi venivano concordate al telefono, consegnate a domicilio o acquistate sul posto. Le indagini hanno portato anche al sequestro di armi, 300 chili di droga e di un centro estetico di Legnano, luogo privilegiato dai malviventi .