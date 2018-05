Borse e scarpe di marca: la merce contraffatta sequestrata alla fiera del Primo maggio

Merce contraffatta in fiera sequestrata dalla Finanza

La Guardia di Finanza di Magenta ha sequestrato martedì primo maggio durante la fiera di San Majolo a Robecco 28 scarpe di marche contraffatte Adidas e Nike e 15 borse Chanel e Gucci. Due uomini di colore si erano sistemati in via padre Kolbe per vendere la merce, verso le 12.30 all’arrivo dei finanzieri hanno mollato tutto e sono scappati a piedi per le campagne.