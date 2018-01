Molestata dal vicino di casa. Nella prima mattinata di giovedì scorso, la Polizia di Stato di Como, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto, con precedenti per il reato di pornografia minorile. L’uomo, classe 49, è nato a Como ed è residente in Provincia. E’ indagato per aver compiuto atti sessuali a danno di una minore. Una storia terribile che arriva pochi giorni dopo l’arresto di un 36enne che adescava ragazzine comasche sui social.

Molestata dal vicino di casa della nonna

L’attività d’indagine inizia nel giugno 2017. La Procura della Repubblica di Como, aveva inviato alla Squadra Mobile di questa Questura, una delega d’indagine che prendeva origine da una segnalazione effettuata da un Consultorio Familiare operante in Provincia. I due genitori, poiché la propria figlia da circa 6 mesi, manifestava episodi di crisi di panico, avevano deciso di rivolgersi al personale specializzato. La giovane, quattordicenne, aveva confidato di essere stata vittima, quando aveva solo 11-12 anni, dei comportamenti deprecabili del vicino di casa della nonna. I genitori, infatti, raccontano che a causa dei loro impegni lavorativi, la ragazzina viene affidata abitualmente alla nonna materna. Dopo la morte del nonno materno il vicino si era offerto di aiutarli. In tal modo la piccola ha avuto occasione di frequentarne la casa per diverse ore durante le quali rimane esposta alle sue morbose attenzioni.

L’uomo è agli arresti domiciliari

Le prove raccolte in capo all’indagato e il concreto pericolo di reiterazione del reato per cui si procede, hanno così determinato l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari e l’inibizione per lo stesso delle comunicazioni con telefono cellulare e del traffico dati con la linea fissa. L’incubo è finito.

