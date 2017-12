Molti malori e due incidenti automobilistici nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre.

Malori nella notte

Il primo malore si è verificato alle 20.24 a Cornaredo in piazza Coscina Come. L’interessato è u 54enne che è stato soccorso dall’ambulanza di Novate e poi trasportato all’ospedale di Rho. Qualche minuto dopo, a Corbetta in via Trento, una donna di 42 anni è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Sedriano e poi trasportata a Magenta per ulteriori controlli. In via Massimo D’Azelio, a Inveruno intorno alle 21.20, una 23enne è stata trasportata all’ospedale di Magenta dalla Croce Azura di Cuggiono per accertamenti ulteriori. Alle 2.35 ad Abbiategrasso un giovane di 22 anni è stato prima soccorso e poo trasportato a Magenta dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso.

Incidenti

Due gli incidenti nella notte: a Bareggio e a Castellanza. Il primo, avvenuto alle 22.31 in via Leoncavallo, ha visto una moto scontrarsi contro un’auto. Ferito un 21enne che è stato soccorso dall’ambulanza di Novate e poi trasportato all’Ospedale San Carlo. Il secondo ha interessato tre persone, due di 19 anni e una di 46. Sul posto, in vai Monsignor Colombo sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Busto che hanno trasportato i feriti a Castellanza.