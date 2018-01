I carabinieri della Compagnia di Saronno hanno rinvenuto questa mattina, venerdì, all’alba un cadavere. Si tratta di Antonio Lo Presti, 60 anni.

Trovato morto carbonizzato nel suo appartamento

Stamattina all’alba, i carabinieri sono intervenuti a Saronno in via Petrarca per un cadavere rinvenuto carbonizzato all’interno di un appartamento. Sono in fase di accertamento le cause, sicuramente da attribuire a un incidente domestico. L’uomo è stato rinvenuto sulla poltrona del salone. Viveva solo e aveva dei mozziconi di sigarette vicini. Non si sanno i motivi per cui il 60enne non si sia accorto delle fiamme. La causa può essere legare a un malore o all’abuso di alcol.