Un malore ed era finito contro una recinzione

Non ce l’ha fatta l’anziano, R.C., 93 anni di Castano, che questa mattina era finito contro una recinzione con la sua auto. Tutta colpa di un malore che lo ha colpito mentre stava guidando, sulla via Trieste, a pochi passi dalla Coop.

L’uomo era stato trasportato in ospedale di Legnano in codice rosso. Era gravissimo. Poco dopo il decesso. Sul posto erano intervenuta l’ambulanza, l’elisoccorso, Polizia locale e vigili del fuoco.