La donna era a letto con l’influenza da due giorni.

Sembra essere l’influenza la causa del decesso

Sembra essere l’influenza, ma sarà l’autopsia a dare la conferma ufficiale, la causa della morte di una donna di 46 anni di Rho. La donna, che pare non soffrisse di particolari patologie, da qualche giorno era stata colpita da quello che sembrava un banale malanno di stagione.

Condizioni peggiorate

Nella tarda serata di giovedì le sue condizioni sono però peggiorate, la donna ha iniziato ad avere delle difficoltà a respirare, i genitori, l’hanno trovata assopita nel suo letto e hanno chiamato il 118.

Il persone medico non ha potuto fare nulla

All’arrivo dei soccorritori non c’era purtroppo più niente da fare per la donna. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso per insufficienza respiratoria. Sarà ora l’autopsia disposta dal pm a fare maggiore chiarezza sulle cause della morte della 46enne.