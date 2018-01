I funerali del noto fantino si terranno a Cornaredo

Aveva solo 34 anni

Non ce l’ha fatta. E’ morto stroncato da un tumore al San Raffaele di Milano, Daniele Porcu 34 anni, noto fantino romano. Una brillante carriera alle spalle iniziata quando era ancora giovanissimo nella scuderia del padre Salvatore.

Viveva a Cornaredo con la moglie

Viveva in Germania ma negli ultimi tempi si era trasferito a Milano, dove era ricoverato al San Raffaele. I funerali si terranno domani alle 9.30 nella parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo a Cornaredo dove abitava con la moglie quando stava in Italia.

L’ultimo messaggio affidato ai social

Pochi giorni fa aveva pubblicato una foto sul suo profilo Facebook, scattata in ospedale, in cui ringraziava amici e colleghi svizzeri per avergli donato un mosaico di sue immagini.