Soccorritori impegnati per malori, sbronze e incidenti

Due uomini avevano bevuto troppo

Uomo ubriaco a Castano Primo. Erano passata da poco la una di questa notte quando alcuni passani hanno allertato il 118 per un 47enne che aveva alzato un po’ troppo il gomito. In via Molinara è arrivata la Croce Rossa di Busto Arsizio che l’ha portato all’ospedale di Legnano in codice verde.

Aveva bevuto troppo anche il 36enne soccorso a Saronno, in via 25 aprile, poco prima della una di notte: l’ambulanza dell’Azzurra Caronno lo ha poi trasportato al nosocomio cittadino.

Si schianta contro un muro

Tragedia sfiorata a Rho con un’auto finita contro un muro. E’ accaduto intorno alle 22.15 di ieri sera, venerdì 12 gennaio, in via Pace. Quattro le persone coinvolte. Un 28enne è stato trasportato, in codice verde, all’ospedale di Rho con l’ambulanza della Verde Novate.

Incidente in autostrada, precisamente nel tratto Lainate-Barriera Milano Nord: poco dopo le 7 di questa mattina due le auto che si sono scontrate, una donna di 37enne è stata portata al pronto soccorso di Rho da Rho Soccorso.

Malori in alcuni paesi

Malore a Lainate. A non sentirsi bene, intorno alle 22, è stata una 21enne che si trovava in un esercizio pubblico di via Re Umberto 1: a soccorrerla, arrivata sul posto in codice giallo, la Sos Uboldo che l’ha trasporata poi in codice verde all’ospedale di Saronno. Malore anche per una 42enne che, poco dopo le due, si trovava in un’esercizio pubblico di via Filippo Maria Visconti: anche per lei il trasporto, in codice verde, in ospedale da parte dell’Azzurra Abbiategrasso.

Anche un 30enne non si è sentito bene nella notte: erano da poco passate le 5.30 lungo via Trieste a Vanzago: nulla di grave per lui, nessun trasporto in ospedale. Troppo alcol anche per un 47enne in via Molinara a Castano Prima, poco dopo la una: è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio che l’ha poi portato all’ospedale di Legnano in codice verde.

Infortunio al centro sportivo

Ambulanza a Parabiago per un giovane rimasto ferito in uno scontro di gioco nell’impianto sporivo di via Carso: è successo poco dopo le 20. Sul posto la Croce Rossa di Busto Arsizio che ha portato il 22 enne, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Aggressione in centro

Aggressione in via Gilardelli a Legnano. E’ successo poco prima delle 4.30 di notte. Qui che l’ambulanza della Croce Rossa ha dovuto soccorrere un 36enne: per lui il trasporto al pronto soccorso in codice verde.

Cade dalla bici e si ferisce

Qualche contusione per un 40enne che è caduto dalla bici. L’uomo stava viaggiando lungo la via Bovisasca quando ha perso il controllo della due ruote, finendo a terra. Sul posto la Sos Novate e i carabinieri, per lui la serata è finita al pronto soccorso dell’ospedale Sacco di Milano.