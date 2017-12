Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 si sono verificate tra cadute al suolo accompagnate da un intervento dei soccorritori per intossicazione etilica.

Tre le cadute al suolo

Tre sono state le cadute al suolo che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori nella notte. La prima si è verificata circa alle 20.50 a Solaro coinvolgendo una 48enne. La donna è stata soccorsa dalla Croce Rossa e trasportata all’ospedale di Saronno. La seconda, alle 21.38, si è verificata in Largo Rusconi a Rho. Un uomo di 55 anni ha richiesto i soccorsi dell’ambulanza di Arese e dopo i primi accertamenti è stato trasportato al nosocomio di Rho. La terza caduta si è verificata a Malnate, in via del Fo’,alle 22.57. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno poi deciso di trasportare la donna di 43 anni all’ospedale Circolo di Varese per accertamenti ulteriori.

Intossicazione etilica dopo le feste

Alle 21.31, a Marnate in via Salvo D’Acquisto, è stato richiesto l’intervento della Croce Rossa di Busto Arsizio per un 48enne. L’uomo con un’intossicazione etilica, è stato trasportato all’ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso.