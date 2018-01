Venticinque bambini hanno trascorso la notte dell’Epifania al Maniero di Via Somalia

Una notte indimenticabile

Dormire in un Maniero, un’esperienza unica quella che la Contrada San Bernardino ha offerto a 25 piccoli nella notte dell’Epifania al Maniero di Via Somalia. Tra mura ricche di storia, fascino e in un’atmosfera familiare, i piccoli si sono ritrovati per passare una serata all’insegna del divertimento e dello stare insieme, vivendo una notte indimenticabile.

Accolti dalla Castellana

Accompagnati dai loro genitori i piccoli sono stati accolti dalla Castellana Silvia, dalla past Castellana Sara e dalle ragazze che, con il gioco della Tombola e preparando le brioches per la colazione, li hanno intrattenuti fino all’ora della nanna.

La sala delle armi trasformata in dormitorio

La Sala d’Armi del Maniero è stata poi trasformata in un accogliente dormitorio dove i piccoli ospiti accucciati in comodi sacchi a pelo hanno atteso il mattino. Al risveglio, con scopa, scialle e un sacco pieno di dolci, ha fatto il suo ingresso una “simpatica vecchina”.

Esperienza indimenticabile

Un’esperienza bellissima, questo il commento dei bimbi e degli entusiasti genitori, che si sono complimentati con le bravissime organizzatrici, …e c’è già un arrivederci al prossimo anno!