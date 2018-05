Sirene di notte.

Sirene di notte, molti malori

Sirene di notte, molti sono stati male. Malore a Legnano, in pieno centro: i soccorritori della Croce Rossa hanno prestato le prime cure a una ragazza di 19 anni che ieri sera, intorno alle 21.30, si trovava in Piazza San Magno e l’hanno trasportata all’ospedale Mater Domini in codice verde.

Ambulanza, quella del Sos Novate in azione a Novate, in via Matteotti: qui a non sentirsi bene è stato un 46enne. Erano circa le 20.30. E’ stato portato in codice verde all’ospedale Sacco di Milano.

A Zibido san Giacomo a ricorrere alle cure dei soccorritori è stata ua 72enne colta da malore: erano le 21.30 in un esercizio pubblico di via don Gnocchi. E’ stata portata in codice verde all’ospedale di Rozzano.

Altra ambulanza chiamata per un malore a Magenta: le sirene si sono sentire in Piazza Papa Giovanni intorno alle 22.30. La Croce Bianca di Magenta si è occupata di un 19enne poi caricato sull’ambulanza partita, in codice giallo, alla volta dell’ospedale cittadino.

Poco prima delle 6, malore per un 45enne che si trovava in Viale Rimembranze a Lainate: è stato soccorso dalla Croce Viola di Cesate che l’ha condotto, in codice verde, all’ospedale di Rho.

Incidenti nella notte

Auto contro un muro a Legnano: è successo in via Barbara Melzi. Erano da poco passate le 22 quando una giovane, 19 anni, per motivi da accertare, ha perso il controllo della sua vettura. E’ stata soccorsa dalla Croce Rossa, per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi.

Incidente tra due auto a Caronno Pertusella: era circa mezzanotte quando due vetture si sono scontrate in Viale 5 Giornate. Due i feriti: una 26enne e un 33enne. Sul posto carabinieri e l’ambulanza dell’Azzurra Caronno. I due sono stati portati, in codice verde, all’ospedale di Garbagnate.

Fiamme in una ditta

Vigili del fuoco in azione a Gorla Minore: loro a essere chiamati a domare le fiamme divampate in una ditta di via Colombo poco prima di mezzanotte. Nessun ferito, sul posto vi era la Croce Rossa di Busto Arsizio nel caso vi fosse qualcuno rimasto intossicato

Tentato suicidio

Paura a Castellanza, intorno alle 20.30, per una giovane che voleva lanciarsi da una gru in un cantiere di via Buonarroti: è stata salvata dal tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco.