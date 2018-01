Sei gli interventi nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio, di cui tre solo a Legnano.

Tre interventi a Legnano

I soccorritori sono intervenuti a Legnano tre volte nella notte per evento violento, intossicazione etilica e malore. Il primo si è verificato poco prima delle 22 in via Monsignor Gilardelli. Coinvolto un giovane di 19 anni che ha ricevuto i primi aiuti dalla Croce Rossa di Gallarate ma che non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale perché senza alcuna conseguenza grave. In via Sabotino invece, alle 23.20, l’intossicazione etilica di un 53enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Busto Arsizio e poi trasportato al nosocomio di Legnano. L’ultimo intervento dei soccorritori è stato portato a termine dalla Croce Rossa di Legano che ha prestato aiuto ad una 16enne colta da malore in Piazza San Magno alle 7.45. La ragazza è poi stata trasportata all’ospedale di Busto Arsizio per ulteriori accertamenti.

Altre due intossicazioni etiliche

Alle 21.27, a Nerviano, in piazza Vittoria, una persona di 41 anni ha richiesto l’intervento della Croce Rossa di Legnano per intossicazione etilica. Non grave l’uomo non è stato trasportato all’ospedale. Alle 6.00 a Pogliano Milanese, esattamente in via Roma, un’atra persona è stata soccorsa per intossicazione etilica. L’ambulanza di Rho Soccorso è infatti intervenuta per un uomo di 47 anni ma non essendo grave non è stato trasportato in alcun nosocomio.

Cauta al suolo a Paderno

Poco prima delle 5 a Paderno Dugnano un 86enne è caduto in via Nenni. Sul posto la Croce Rossa di Paderno che ha trasportato l’uomo all’ospedale cittadino per ulteriori accertamenti.