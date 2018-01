Gli interventi dei soccorritori nella notte tra domenica 14 e lunedì 16 si sono concentrati prevalentemente nell’Altomilanese.

Caduta da bici a Legnano

Un’ora dopo la mezzanotte, un giovane di 25 anni è caduto dalla bici a Legnano, in via Eugenio Cantoni. Immediato l’arrivo dell’ambulanza di Legnano che ha trasportato il ragazzo al nosocomio più vicino.

Altro intervento a Legnano

Un minuto prima delle 22, in via Cesare Beccaria a Legnano, un persona di sesso maschile è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano e poi trasportata allo stesso ospedale per accertamenti.

Malore a Cairate

Intorno alle 19.15 a Cairate, in via Volta, una donna di 88 anni ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della SOS Cairate che hanno poi trasportato l’anziana all’ospedale di Tradate per accertamenti aggiuntivi.