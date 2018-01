Tre malori e due incidenti nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio.

Tre i malori

Alle 20.07 a Rho, in Corso Garibaldi, un 60enne è stato colto da malore. E’ stato richiesto l’intervento dell’ambulanza di Novate che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Rho per accertamenti. A Magenta, in via Novara, intorno alle 20.40, anche un 41enne si è sentito male. Sul posto la Croce Bianca di Sedriano che ha poi deciso di portare l’uomo al nosocomio di Magenta. L’ultimo malore si è verificato a Saronno, in piazza Cadorna e ha coinvolto un 49enne. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Saronno e poi trasportato all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Due incidenti

A mezzanotte e venti a Cisliano,sulla sp 114, un giovane di 26 anni è stato coinvolto in un incidente stradale. L’auto è andata a sbattere contro un ostacolo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Marcallo che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Magenta per accertamenti ulteriori. A Garbagnate invece, in via Forlanini, intorno alle 23.35, l’incidente automobilistico ha coinvolto 57enne e un 23enne. I due, dopo i primi soccorsi, sono stati trasportati all’ospedale di Garbagnate.