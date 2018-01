Notte tranquilla per i soccorritori del 118 tra venerdì 19 gennaio e sabato 20.

Aggressione a Novate

Si è verificata un’aggressione a Novate Milanese, alle 1.54 in via Amoretti. Coinvolto un ragazzo di 24 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Rho. L’uomo è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale Sacco di Milano.

Medico acuto a Vanzago

Alle 2.10 di questa mattina, invece, i soccorritori di Rho Soccorso sono intervenuti a Vanzago, in via Umberto I, per un medico acuto. Vittima un uomo di 52 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rho.

Incidente in A4 tra Cormano e Sesto

Infine c’è stato un incidente alle 2.49 sul tratto della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni. Coinvolto un uomo di 60 anni, che è finito contro un ostacolo. Sul posto la Croce Rossa di Bresso.