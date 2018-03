Vandalismi in paese.

Vandalismi notturni a San Vittore Olona

Notte di vandalismi quella appena trascorsa. I sanvittoresi si sono risvegliati con brutti spettacoli davanti ai loro occhi.

In via Roma-Veneto ignoti si sono “divertiti” a rompere i sacchi della spazzatura messi fuori dalle abitazioni per poi spargerli lungo la strada; divelti e gettati a terra invece alcuni cartelli stradali nella centralissima piazza Mercato (a lato del municipio) e lungo la via Barlocco (strada che porta dal Mulino Meraviglia al confine con Canegrate).

Le foto: