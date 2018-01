L’area di via Bersaglio sarà dedicata ai quattro zampe

Costo dell’opera 10mila euro

Tutto pronto per procedere con l’affidamento diretto dei lavori per la realizzazione dell’area dedicata ai cani di via Bersaglio a Rho.

L’amministrazione ha fatto questo passo nei giorni scorsi per un progetto dal costo contenuto, stimato in 10mila euro totali. L’area di “sgambamento cani” avrà una dimensione complessiva, una volta recintata, di circa 750 metri quadrati. Il costo dell’opera sarà di 10mila euro.