Omicidio Parabiago, commozione per la vittima.

Omicidio Parabiago, folla al Rosario in chiesa

Una chiesa parrocchiale pienissima durante il rosario in memoria di Simona Forelli, vittima dell’omicidio di Parabiago del 17 dicembre. La giovane, 33 anni, è stata uccisa dal compagno Sadigue Zahir con tre coltellate. La sera del 19 sono stati moltissimi a ritrovarsi per la cerimonia. Sull’altare il parroco don Felice Noè, presenti anche il sindaco Raffaele Cucchi e gli assessori Adriana Nebuloni e Maria Slavazza.

“Quello che dobbiamo fare è imparare a guardare, non solo vedere, non solo incrociarsi ma fermarsi, non solo dire peccato ma lasciarsi prendere dalla compassione” ha ricordato il sacerdote.

Si attendono i funerali

Cresce in città l’attesa per conoscere la data in cui celebrare l’addio a Simona. “Non sappiamo ancora nulla sulla data dei funerali che comunicheremo appena possibile” il commento di don Felice.

Il video della cerimonia:

La città resta sconvolta

L’omicidio di Simona ha scosso l’intera comunità, che piange la mamma di due bimbi piccoli: uno di 7 mesi e l’altro di 15, presenti in casa al momento dell’assassinio. Piccoli per i quali si è subito mosso il Comune al fine di dare loro il supporto necessario. Tante le dimostrazioni di affetto: alcune donne hanno lasciato fuori dall’abitazione della vittima un loro bigliettino mentre un’amica si è detta pronta a dare battaglia per avere giustizia.